Un documentaire en préparation sur l'acteur Sidney Poitier pour Apple TV+

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Vidéo

Guillaume Gabriel

Réagir



Quelques jours auparavant, nous avons appris la triste nouvelle de la mort de l'acteur américain Sidney Poitier, que l'on a pu notamment retrouver dans Le Chacal avec Bruce Willis et Richard Gere, dans Boulevard de la Mort ou encore dans Les Experts. L'homme, âgé de 94 ans, a été le premier comédien noir à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur et a été un grand soutien dans la lutte contre le racisme et l’exclusion des minorités.

Afin de lui rendre hommage, un documentaire retraçant sa vie serait en préparation, pour une arrivée dans le catalogue d'Apple TV+.

Un documentaire sur Sidney Poitier bientôt sur Apple TV+

À la tête de ce documentaire, on retrouve l'équipe de Harpo Productions, société de l’animatrice américaine Oprah Winfrey. Selon les informations rapportées par nos confrères de The Hollywood Reporter, Reginald Hudlin sera le réalisateur de cette nouvelle production.



Le nom est déjà bien connu dans l'écosystème d'Apple, puisque Reginald Hudlin puisqu'il y produit déjà deux documentaires, dont Number One on the Call Sheet qui traite déjà du sujet des hommes noirs à Hollywood.



À ce jour, nous n'avons pas encore d'autres détails sur ce documentaire à venir, mais on imagine que les prochaines semaines nous apporterons quelques réponses.