Guardian Tales : le jeu RPG d'action est de sortie sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

Le nouveau jeu du studio Kakao Games est arrivé sur iOS et Android. Publié sous le nom de Guardian Tales, il s'agit d'un jeu de type action-aventure à la sauce RPG enrobé à coup de jolis pixels. Un titre néo-rétro lancé en bêta en avril dernier au Canada et qui nous arrive enfin.



Voici le trailer de lancement :

Guardian Tales : de l'aventure en pixels sur nos mobiles

Le nouveau jeu du studio Kakao Games à qui l'on doit par exemple Black Desert Mobile dont on parlait encore tout à l'heure, plonge les joueurs dans une quête équipe remplie de donjons et donc d'ennemis. Outre les combats, il faudra aussi gérer la partie évolution et équipement des personnages, ainsi que les énigmes qui parsèment l'aventure. Votre intelligence sera donc mise à contribution, il ne faudra pas simplement dégommer des monstres.



A la manière d'un certain Evoland 2, Guardian Tales permet également aux joueurs d'explorer un large éventail de mondes différents qui rendent hommage à la riche histoire des jeux vidéo dont le jeu s’inspire.



Le studio de Guardian Tales propose des clins d'oeil aux jeux iconiques dans les niveaux, mais aussi dans des références humoristiques liées à l'histoire et aux personnages qu'ils rencontrent. On note d'ailleurs 50 personnages (de quoi réaliser des équipes de 3 diverses et variées) et 100 armes différentes !



Bref, un bon petit jeu gratuit qui demandera de voir sur la durée si les in-apps ne sont pas trop bloquants.



Minsung Kim, PDG de Kakao Games Europe, a déclaré :

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de franchir une nouvelle étape dans un tout nouveau domaine du jeu. Avec Guardian Tales, nous pouvons apporter un excellent titre à une nouvelle plateforme, le partager avec de nouveaux fans et poursuivre notre mission qui consiste à proposer des jeux passionnants aux joueurs du monde entier.

Télécharger le jeu gratuit Guardian Tales