Apple TV+ : La saison 2 de The Morning Show est en train d'être réécrite

La série The Morning Show a été renouvelée pour une deuxième saison il y a plusieurs mois. À cause de la période de confinement aux États-Unis et la rapide propagation du Covid-19, le tournage a été temporairement arrêté après seulement deux épisodes.

Le show va être réécrit

L'avantage d'une série comme The Morning Show c'est que les scénaristes essaient de refléter le plus possible la réalité de notre société. Après avoir mis en avant le harcèlement sexuel et la mobilisation autour du mouvement #MeToo, la deuxième saison devrait aborder la continuité de la première, mais va ajouter les conditions de la crise sanitaire.

En effet, pour apporter à la série ce que nous vivons à l'heure actuelle, les scénaristes ont décidé de réécrire tous les épisodes à partir du 3e épisode. Cette révélation n'a pas été faite par l'équipe de production elle-même, mais par Mark Duplass l'acteur qui joue Chip Black dans la première saison.

Pour rappel, deux acteurs de la série ont été nominés aux Emmy Awards qui auront lieu au mois de septembre. Jennifer Aniston pour meilleure actrice d'une série dramatique et Steve Carrell pour le meilleur acteur dans la même catégorie.

Nous n'avons pas d'information précise pour l'instant sur la reprise du tournage ni même la disponibilité de la saison 2. Il est fort probable que celle-ci arrive l'année prochaine.

