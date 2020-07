Tim Cook s'exprime avant son intervention devant la Commission anti-trust

Depuis plusieurs années l'App Store est au coeur des critiques concernant la commission de 30% qui est jugé par de nombreuses entreprises comme abusive. Apple a toujours défendu sa position à ce sujet et son CEO Tim Cook compte bien continuer à le faire devant le comité anti-trust de la Chambre des États-Unis.

Cela fait depuis le début du mois que Tim Cook prépare les réponses aux questions qui lui seront posées lors de l'audience devant la Commission anti-trust. Le CEO s'est exprimé avec franchise dans une déclaration officielle d'ouverture, voici ce qu'on peut y lire :

Nous pensons que l'iPhone offre la meilleure expérience utilisateur, nous savons qu'il est loin d'être le seul choix disponible pour les consommateurs. Le marché des smartphones est extrêmement concurrentiel et des entreprises comme Samsung, LG, Huawei et Google ont bâti des entreprises de smartphones très réussies offrant différentes approches. Apple n'a pas de part de marché dominante sur aucun des marchés où nous exerçons nos activités. Ce n'est pas seulement vrai pour ‌iPhone‌; c'est vrai pour toutes les catégories de produits.

Pour Tim Cook dire que Apple exerce des pratiques anticoncurrentielles est un mensonge, le CEO explique qu'il ne fera aucune concession sur les faits. L'App Store est souvent critiqué, Tim Cook le sait, mais il rappelle que c'est grâce à la boutique d'applications virtuelle d'Apple qu'aujourd'hui de nombreux développeurs arrivent à vivre de leur passion. Cook explique aussi que les frais facturés par Apple donnent accès aux API du groupe et à plusieurs avantages.

Je suis ici aujourd'hui parce que l'examen est raisonnable et approprié. Nous abordons ce processus avec respect et humilité. Mais nous ne faisons aucune concession sur les faits. Après avoir commencé avec 500 applications, l '«App Store» en héberge aujourd'hui plus de 1,7 million, dont seulement 60 sont des logiciels Apple. Il est clair que si Apple est un gardien, ce que nous avons fait, c'est ouvrir la porte plus largement. Nous voulons obtenir toutes les applications que nous pouvons sur le Store, pas les empêcher.

Le sujet le plus sensible est sans aucun doute la commission de 30%. Il y a quelques jours, la firme de Cupertino a volontairement laissé fuiter une étude dans laquelle on pouvait voir les commissions de ses concurrents comme le Google Play Store, le Microsoft Store... Le but ici était de prouver que la firme de Cupertino n'est pas dans l'abus et qu'au contraire elle s'aligne sur les commissions que pratiquent ses concurrents. L'étude montre également que des services comme Twitch atteignent parfois les 50% de commission sans que cela fasse un scandale !

Les développeurs d'App Store‌ fixent les prix de leurs applications et ne paient jamais pour «l'espace de stockage». Apple s'améliore continuellement et fournit à chaque développeur des outils de pointe tels que des compilateurs, des langages de programmation, des systèmes d'exploitation, des frameworks et plus de 150000 blocs de construction logiciels essentiels appelés API. Ce sont non seulement puissants, mais si simples à utiliser que les élèves des écoles élémentaires peuvent créer des applications et le font.

Les directives de l '«App Store» garantissent une expérience utilisateur de haute qualité, fiable et sécurisée. Ils sont transparents et s'appliquent également aux développeurs de toutes tailles et dans toutes les catégories. Ils ne sont pas gravés dans la pierre. Au contraire, ils ont changé à mesure que le monde a changé et nous travaillons avec les développeurs pour les appliquer équitablement.