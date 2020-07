iBague : Apple continue à déposer des brevets à propos d'un anneau intelligent

Le futur d'Apple va nous réserver énormément de surprises, comme on dit le meilleur est à venir. On attend déjà une Apple Car (le projet Titan), des Apple Glasses, un casque AR ainsi qu'une multitude d'autres surprises. En 2015, Apple avait déposé pour la première fois le brevet d'un anneau intelligent qui se porte au doigt, comme une bague ! Cinq années se sont écoulées et Apple continue à déposer de nouveaux brevets, preuve que le projet est toujours d'actualité.

Une iRing à venir ?

C'est l'une des rumeurs sur le feu depuis plusieurs longtemps. Les ingénieurs d'Apple travailleraient sur une bague incluant plusieurs technologies, celle-ci pourrait être capable de contrôler à distance des appareils Apple du type une Apple TV, un Mac ou même interagir avec des Apple Glasses ou des appareils compatibles HomeKit.

Les possibilités sont nombreuses et vendent du rêve !

Il y a quelques heures, Apple a déposé une nouvelle demande de brevet dans le registre de l'USPTO. La firme californienne a apporté plus de détails à propos du langage qu'utiliserait cette bague, à commencer par sa désignation. Précédemment, Apple présentait ce produit comme un "appareil à anneau portable", aujourd'hui cet anneau intelligent a pris un tout autre sens, puisqu'il est représenté comme un "appareil sans fil porté par les doigts".

Plus précisément Apple explique qu'il s'agit d'un :

Dispositif sans fil porté par un doigt configuré pour être disposé sur un ou plusieurs doigts de la main d'un utilisateur, comprenant: un dispositif d'entrée tactile; un ou plusieurs générateurs de sortie tactile; un ou plusieurs processeurs; une mémoire; et un ou plusieurs programmes, dans lesquels le ou les programmes sont stockés dans la mémoire et configurés pour être exécutés par le ou les processeurs

L'entreprise sous-entend qu'une surface tactile entourant l'anneau pourrait être de la partie.

Dans ce nouveau dépôt de brevet, la firme décrit aussi les fonctionnalités de cet anneau à mettre sur son doigt. Apple mentionne des utilités comme la modification de l'apparence d'un élément se trouvant sur une interface utilisateur ou encore de régler le niveau audio et la luminosité d'un appareil.

Une chose est sûre c'est que le projet semble bien avancer puisqu'Apple travaille sur cet anneau intelligent depuis maintenant plus de cinq ans et les ingénieurs semblent avoir bien avancé dans la vision de ce que pourrait apporter ce genre d'accessoire.



Du côté d'Amazon on propose déjà ce type de produit. Ça s'appelle l'Echo Loop et ça existe depuis moins d'un an. Le design laisse à désirer, mais les fonctionnalités peuvent s'avérer pratiques au quotidien. Vous devez l’associer à une application iOS ou Android et celle-ci vibre quand vous recevez une notification ou un message. L'Echo Loop inclut également l'assistant vocal Alexa.

