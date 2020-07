Les employés d'Apple pas de retour avant début 2021

Durant la petite interview accordée à Bloomberg, Tim Cook s'est confié sur la gestion de la société face à la crise du coronavirus dans le monde entier, avec un acharnement particulier aux États-Unis où l'épidémie continue de se propage à grande vitesse et à faire de nombreuses victimes. Selon lui, la plupart des employés d'Apple au sein du pays ne reviendront pas dans les locaux avant début 2021 afin de garantir leur sécurité. Bien qu'une première vague d'employés ait repris en mai dans l'Apple Campus, puis une seconde en juin, les prochains devront encore patienter. De grands points d'interrogation qui restent sans réponses, notamment pour les salariés des Apple Store et des bureaux dans le monde. Source

Comme il est de tradition, Tim Cook accorde de petites interviews avant d'annoncer les résultats trimestriels de la firme. Cette fois-ci, le PDG de la Pomme s'est entretenu avec Bloomberg, dans le but de répondre à quelques questions autour de l'actualité très mouvementée. Il est notamment revenu sur la crise provoquée par la présence du COVID-19 qui a forcé un grand nombre d'employés à travailler de leur domicile. Il évoque notamment un "retour à la normale" et donc le retour des employés au sein de bureaux.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.