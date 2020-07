Selon Facebook, iOS 14 est nuisible pour la publicité

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

La nouvelle version du système d'exploitation d'Apple, iOS 14, semble déjà se faire des ennemis, et on comprend pourquoi. La Pomme, via cette mise à jour, offre plus de liberté à l'utilisateur, notamment au niveau de la publicité qu'il pourra bien mieux contrôler selon les applications et grâce à Safari (nous expliquions comment empêcher les apps de vous traquer).



La grande crainte, à juste titre, provient des propriétaires de blogs et des compagnies spécialisées dans la publicité. Mais, un nouvel acteur surprenant vient de rejoindre le cercle des inquiets : Facebook !



Selon le célèbre réseau social, iOS 14 pourrait être nuisible pour les revenus publicitaires.

Facebook a des craintes autour d'iOS 14 et de la publicité

Récemment, David Wehner, le directeur financier de Facebook, a accordé une interview à CNBC dans lequel il expose des craintes autour d'iOS 14 et d'éventuelles chutes des revenus liés à la publicité.

Nous essayons toujours de comprendre à quoi ressembleront ces changements et comment ils nous toucheront, nous et le reste de l’industrie, mais au minimum, il sera plus difficile pour les développeurs d’applications et autres de se développer en utilisant des publicités sur Facebook et ailleurs.



Nous pensons que Facebook et les publicités ciblées sont une bouée de sauvetage pour les petites entreprises, en particulier à l’époque du Covid-19, et nous craignons que des politiques agressives de plateformes ne réduisent cette bouée de sauvetage à un moment où elle est si essentielle à la croissance et à la reprise des petites entreprises.

Apple, en donnant la possibilité aux utilisateurs de refuser le suivi d'une ou plusieurs applications, va faire grincer des dents dans les prochains mois...



