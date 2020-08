Tesla publie son rapport de sécurité

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Avec l'arrivée des véhicules autonomes (ou presque) sur nos routes, les avancées dans le milieu ont connu une grosse accélération, permettant presque de se rendre d'un point A à un point B sans intervenir.



Hélas, et c'est la problématique qui empêche les technologies de s'étendre dans le monde, il arrive que l'intelligence artificielle fasse encore des erreurs et provoque des accidents.



Bien sûr, le système d'exploitation n'est pas le seul fautif, puisque le règlement impose une vigilance de la part des "conducteurs" pour le moment. Seulement, certains d'entre eux ne font déjà plus attention à ce qui se passe autour d'eux et laisse la voiture conduire en auto-pilote.

Tesla rassure les clients dans son rapport

Les pionniers dans le milieu ? Un certain Tesla, créé par l'excentrique Elon Musk, qui ne cesse d'impressionner par ses mises à jour et performances.



Ces derniers, comme à leur habitude, publient un rapport de sécurité entourant ses voitures :

Chez Tesla, nous pensons que la technologie peut contribuer à améliorer la sécurité. C’est pourquoi les véhicules Tesla sont conçus pour être les voitures les plus sûres au monde. Nous pensons que la combinaison unique de sécurité passive, de sécurité active et d'assistance automatisée au conducteur est essentielle pour assurer la sécurité non seulement des conducteurs et des passagers Tesla, mais également de tous les conducteurs sur la route.

Le constructeur se vante de posséder la gamme de voitures avec le taux de blessures le plus faible aux États-Unis, notamment grâce à "la structure rigide et fortifiée du bloc-batterie qui est monté sur le plancher d'une voiture, qui offre à un véhicule une résistance exceptionnelle, de grandes zones de déformation et un centre de gravité particulièrement bas".



Les batteries de Tesla, elles, sont rarement endommagées par un accident et affichent un système de sécurité qui isole un incendie.



Pour exemple, le second semestre 2020 affiche un accident tous les 4,53 millions de miles parcourus avec la fonctionnalité Autopilot et un accident tous les 2,27 millions de kilomètres sans...



Source