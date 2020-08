Sony : La PlayStation a généré des revenus records au T2 2020

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Jamais une console de jeu n'avait remporté autant d'argent. On ne parle pas là de la Xbox, mais bien de la PlayStation qui a pulvérisé tous les records pendant ce second trimestre de 2020. Avec le Covid-19 qui a provoqué un confinement planétaire, les joueurs ont été nettement plus nombreux que d'habitude.

Des résultats similaires à une période de Noël

Sony vient de dévoiler ses résultats trimestriels pour le second trimestre de 2020. Marquer par un confinement généralisé, si beaucoup d'entreprises ont été en difficulté, pour Sony ça a été tout le contraire puisqu’inconsciemment, l'entreprise a profité de la situation !

Avec sa branche PlayStation, Sony a réussi à générer de 4,8 milliards d'euros avec un bénéfice opérationnel de 992 millions. Un chiffre qui est en hausse puisqu'au T2 2019, l'entreprise avait annoncé des recettes de 3,6 milliards d'euros avec 591 millions d'euros de bénéfice opérationnel. On sent qu'il y a eu de nombreuses personnes qui ont joué intensément pendant ce confinement...

Si on pouvait penser que cette hausse de chiffre d'affaires est due aux ventes des PlayStation 4 ce n'est pas le cas, Sony a vendu au T2 2020 1,9 million de PS4 contre 3,2 millions l'année dernière sur la même période. Les deux explications les plus logiques sont bien sûr les points de vente limités puisque les magasins physiques étaient tous fermés (il ne restait que la vente en ligne) et l'approche de la nouvelle PlayStation 5 qui va sortir à la fin d'année.

Mais alors sur quoi Sony a gagné autant d'argent ?

On commence avec le nombre de membres au PlayStation Plus, le service qui permet aux possesseurs de PlayStation de jouer en ligne et de récupérer tous les mois des jeux gratuits a connu une forte croissance. Au premier trimestre de 2020 ils étaient 41,5 millions à avoir un compte avec le PlayStation Plus, au second trimestre ils étaient 44,9 millions. Une belle progression qui a permis de générer toujours plus de revenus !



L'autre raison c'est l'achat des jeux. Comme sur la Xbox, les joueurs n'ont pas d'autres choix que d'acheter sur le store dédié. Le PlayStation Store a connu une forte augmentation des achats. Comme les établissements scolaires étaient fermés et que les jeunes étaient invités à rester à leur domicile, ils avaient deux choix : soit commander en ligne un jeu en version physique et attendre 4-5 jours pour le recevoir ou le commander directement sur le PlayStation Store et l'avoir en seulement quelques minutes (pour ceux qui ont la Fibre).

Sony a annoncé un nouveau record jamais atteint, près de 74% des ventes de jeux PS4 ont eu lieu sur le store de la PlayStation. Au total cela représente 91 millions de jeux qui ont été vendus en seulement trois mois. Pour comparer, au dernier trimestre de l'année dernière, il y a eu 83,3 millions de jeux téléchargés.



Sur ce chiffre de 91 millions, 18,5 millions sont des jeux provenant des PlayStation Studios. Comme vous l'avez vu, celui qui a rencontré le plus de succès est The Last of Us Part II qui a été mis en ligne pendant la période de confinement. Ghost of Tsushima a réalisé également une performance plus qu'honorable, cependant comme le jeu est sorti après le confinement, il ne représente pas la plus grande partie des ventes des jeux pendant ce trimestre.



Source