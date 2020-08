La batterie A2389 du nouveau MacBook Air certifiée en Corée du Sud

La semaine dernière, nous découvrions une batterie de MacBook inédite dans la base de données des certificats chinois et de certification UL Demko. Cette fois, c'est la Corée du Sud qui vient de certifier un composant numéroté A2389 d'une capacité de 4380 mAh. Le premier MacBook sous ARM ?

Le nouveau MacBook Air certifié

Le nouveau dépôt de batterie dans les listes de certification de sécurité de la Corée contient une photographie, ainsi que des caractéristiques techniques. Elles convergent une nouvelle fois vers un nouveau MacBook Air ou MacBook Pro 13.



Suite aux certifications chinoises et danoises de la semaine dernière, la nouvelle batterie A2389 a été repérée sur la base de Safety Korea. Cette fois, une photo montre clairement une configuration de batterie similaire à celle des ordinateurs portables Apple actuels. La configuration la plus proche est celle d'un MacBook Air, mais est suffisamment différente pour que le modèle ne soit pas certain. C'est là qu'on imagine le premier MacBook ARM.



Comme pour les dépôts chinois et danois, cette batterie a une capacité de 4380 mAh et une puissance de 49,9W. Comme le MacBook Air 2020 rafraichi plus tôt cette année par Apple. Ce serait donc un peu juste pour un renouvellement, à moins que ce soit le premier MacBook ARM promis par Tim Cook avant la fin de l'année dans le cadre de la transition Apple Silicon.

Les Mac sous Apple Silicon devraient être beaucoup plus économes en énergie que les Mac Intel. Du coup, avec la même batterie, il est possible qu'un MacBook Air ARM soit plus endurant que son ainé.



Reste à savoir quel ordinateur en profitera en premier. Certains pensent au retour du MacBook 12 pouces, d'autres, comme Ming-Chi Kuo, voient le MacBook Pro 13 pouces et un nouvel iMac 24 pouces.



