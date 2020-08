Disney+ : le film Mulan sera disponible à 29,99 dollars

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Oui, vous avez bien lu et vous ne rêvez pas : à cause de la présence du coronavirus dans le monde, le nouveau blockbuster de Disney, Mulan, ne sortira pas dans les salles de cinéma.



À la place, le célèbre groupe proposera le film au sein de son service de streaming Disney+ à une condition spéciale...



Celle de débourser le prix exorbitant de 29,99 dollars (25 euros) en plus de l'abonnement mensuel (ou annuel).

Disney proposera Mulan dès le 4 septembre sur Disney+

Le prix est très difficile à digérer, et c'est assez surprenant de la part de Disney : si vous souhaitez voir la version en "live-action" de Mulan, qui ne sortira pas dans les salles de cinéma à cause du COVID-19, il faudra débourser 29,99 dollars.



Car oui, ce dernier sortira directement sur le service de streaming Disney+ dès le 4 septembre prochain, dans les pays accueillant déjà la plateforme.

Le film sortira en salles dans les pays où il est impossible d’avoir accès au film sur Disney+

Bien sûr, les pays comme la Chine ne disposant pas encore du service, auront tout de même le droit à une diffusion sur grands écrans.



Une décision surprenant quand on sait qu'en France, nos cinémas sont rouverts et qu'il serait possible de le visionner dans les salles obscures. Au lieu de cela, il faudra donc être abonné à Disney+ et dépenser la somme de 29,99 dollars...



