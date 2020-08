Une nouvelle version de l'adaptateur secteur USB-C 30 W apparait sur l'Apple Store en ligne

Le prix est toujours de 55€ en Apple Store physique ou en ligne. Le nouveau modèle sera livré à partir du 7 août , vous pouvez également aller le chercher dans un Apple Store grâce au retrait via une commande en ligne.

Apple recommande de l’associer au MacBook 12 pouces ou au MacBook Air 13 pouces avec écran Retina pour des performances de charge optimales. Vous pouvez également l’utiliser avec certains modèles d’iPhone et d’iPad Pro pour tirer parti de la fonctionnalité de charge rapide. Vous pouvez également l’utiliser avec l’iPhone 8 (ou modèle ultérieur) pour tirer parti de la fonctionnalité de charge rapide.

Du côté d'Apple on ne change pas de description, les recommandations sont toujours les mêmes :

Comme à son habitude, Apple n'entre pas dans les détails pour expliquer ce qu'apporte ce nouveau modèle d'adaptateur secteur. Malgré tout, il a été remarqué par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, que la référence du modèle était numérotée avant MR2A2LL/A et maintenant est numéroté MY1W2AM/A . Ce changement de référence ne veut pas forcément dire qu'il y a de nouvelles caractéristiques , mais cela pourrait laisser entendre que les composants internes de l'adaptateur secteur ont été modifié s.

Apple vient de mettre à jour aujourd'hui son adaptateur secteur USB-C 30 W. En effet, celui-ci propose toujours une solution de charge rapide et efficace où que vous soyez. Cependant, c'est la référence de l'appareil qui change, ce qui laisse penser que certains composants internes ont été upgrader.

