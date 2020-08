PSA annonce un système basé sur Android Automotive pour 2023

Le groupe PSA vient de faire une annonce de taille avec un nouveau partenariat avec le géant Google pour intégrer un système d'info-divertissement complet basé sur Android. Ceci sera valable sur tous les véhicules à partir de 2023.



Si vous ne connaissez pas le Groupe PSA, vous probablement entendu parler des marques de cette société française qui comprend les marques de voitures telles que Vauxhall, Peugeot, Citroën, DS et Opel. C'est d'ailleurs le second constructeur européen derrière Volkswagen.

La révolution numérique chez PSA

C'est via un post sur le réseau social LinkedIn que le groupe PSA a annoncé sa nouvelle collaboration avec Google. Dans trois ans, toutes les voitures produites intègreront alors un système d'infodivertissement basé sur Android Automotive. PSA emboite donc le pas à Volvo et sa branche électrique Polestar qui utilisent déjà cette plate-forme pour le XC40 Recharge et la Polestar 2.

Sans détail particulier, PSA annonce donc un virage numérique complet pour ses futurs véhicules. Cela va permettre de faire un bond en avant sur l'ergonomie et les performances avec l'intégration d'applications comme Google Maps, Spotify et plus encore. Idem, l'interface avec nos smartphones sera simplifiée, certainement sans câble. Bien sûr, l'intégration de Android Automotive donne un avantage à ceux qui ont un smartphone Google mais CarPlay d'Apple sera toujours disponible.

On attend désormais de savoir quels modèles seront concernés en premier et quelles sont les autres avantages du nouveau partenariat avec Google.