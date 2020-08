Samsung officialise les Galaxy Buds Live

Trois coloris seront proposés. On retrouve le noir , blanc ou bronze . Ils seront tous à 199€ et seront commercialisés à partir du 21 août .

Niveau autonomie, l'entreprise explique qu'ils assureront une écoute en continu pendant 6 heures avec annulation de bruits et jusqu'à 8 heures sans la fonctionnalité d'active. C'est là que l’on constate que l'annulation des bruits consomme beaucoup de batterie ! Dans le boitier vous retrouverez une autonomie de maximum 21 heures , celui-ci est compatible avec la charge sans fil Qi . Vous retrouverez également une surface tactile pour contrôler la musique sans avoir besoin de prendre votre smartphone ou toucher à votre montre connectée. Vous pourrez par exemple faire un appui long pour désactiver la réduction de bruit ou faire deux appuis pour changer de musique. Samsung propose aussi le mode " Ambiant Mode " pour rapidement entendre ce qui se passe autour de vous, sans avoir besoin de retirer un écouteur. Le Bluetooth est utilisé en norme 5.0 et vous pourrez aussi profiter d'une détection automatique quand vous les mettez dans vos oreilles.

Annoncée dans le cadre du Galaxy Unpacked 100% virtuel qui a eu lieu il y a quelques heures, la firme sud-coréenne a présenté sa contre-attaque avec ses nouveaux écouteurs sans fil. Présentés avec de nombreux atouts, ils possèdent de sérieux arguments pour venir grignoter les parts de marché du géant Apple. Au programme, Samsung a annoncé l'annulation de bruits active pour apporter un confort supplémentaire lors de l'écoute à l'extérieur, ils sont également certifiés IPX2 et compatibles avec un smartphone ou une tablette sous iOS ou Android ! Samsung ne voulait quand même pas se priver des nombreux utilisateurs d'iPhone...

Après de multiples rumeurs, c'est désormais officiel. Samsung a présenté aujourd'hui ses Galaxy Buds Live qui vont venir concurrencer les AirPods Pro qui se vendent comme des petits pains sur le marché des écouteurs sans fil. Découvrez toutes les caractéristiques et les atouts de ces nouveaux écouteurs haut de gamme.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.