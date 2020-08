Bank of America vous déconseille d'investir dans AAPL

Il y a 3 heures

Julien Russo

Il y a quelques jours, Apple a dévoilé un résultat trimestriel impressionnant en pleine période de pandémie. La firme de Cupertino a réussi à afficher tous les indicateurs au vert et une hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice net par rapport au même trimestre de l'année dernière. Et pourtant ce ne serait pas une bonne idée d'investir sur AAPL...

Bank of America lance une alerte

Avec des résultats financiers aussi extraordinaires, on pourrait se dire qu'acheter des actions AAPL est une idée de génie. Cependant, d'après Bank of America, il y aurait plusieurs facteurs de risques qui pousseraient les analystes de la banque à déconseiller d'investir dans AAPL.

En effet, plusieurs détails sur l'actualité en cours dégraderaient la bonne image d'Apple en Bourse. À commencer par l'instabilité des relations entre les États-Unis et la Chine à propos des applications disponibles sur l'App Store et le Google Play, on pense par exemple à TikTok qui doit trouver un nouvel acquéreur américain avant le 15 septembre.

La récente audience de Tim Cook devant la Commission antitrust pousse également les experts à tirer sur la sonnette d'alarme en ce qui concerne des répercussions possibles sur la boutique d'applications d'Apple.

Les autres indicateurs néfastes pour AAPL, c'est aussi du côté de l'iPhone 12, Bank of America signale que le nouveau smartphone d'Apple va avoir un coût de production plus important pour Apple ce qui pourrait se traduire par une réduction des marges de bénéfices. De plus, comme Apple l'a confirmé, l'iPhone 12 va avoir un petit retard à cause de la pandémie qui a ralenti l'avancée de développement, de test et de production des nouveaux iPhone.

Malgré ses informations inquiétantes provenant de Bank of America, AAPL continue à réaliser des prouesses en bourse.