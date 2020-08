Nintendo : des bénéfices en hausse de 541,3 %

Incroyable ! Le célèbre groupe Nintendo vient de dévoiler ses résultats financiers, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est impressionnant.



En effet, le Nippon peut se vanter d'afficher une très belle hausse de ses bénéfices puisque l'on parle de 541,3 %... Un chiffre rendu possible par l'énorme succès provoqué par Animal Crossing: New Horizon, vendu à plus de 22 millions d’exemplaires.

Nintendo peut remercier Animal Crossing: New Horizon

On en connaît qui doivent se frotter les mains suite à la publication de ses résultats... En effet, Nintendo semble avoir parfaitement profité du confinement puisque le groupe japonais affiche une énorme hausse de 541,3 % pour ses bénéfices.



Un sacré bond que la firme doit au succès d'Animal Crossing: New Horizon, véritable carton vendu à plus de 22,4 millions d’exemplaires :

Cette hausse des ventes est le fait d’un grand nombre de nouveaux clients qui découvraient le jeu, ainsi que des joueurs familiers de la série.



De plus, les ventes de titres d’autres éditeurs ont continué de croître régulièrement, portant à neuf le nombre total de titres vendus à un million au cours de cette période

On se rappelle notamment que pendant la période de confinement, la Nintendo Switch était très courtisée, provoquant une montée des prix.



