L'Apple Watch microLED finalement pas avant 2023

Il y a 2 heures

Alban Martin

Contrairement à ce que l'affirmait quelques rumeurs en début d'année, l'Apple Watch Series 6 n'aura pas encore d'écrans micro-LED, elle continuera à proposer un écran OLED. D'après une récente indiscrétions mise en avant par Digitimes, l'Apple Watch avec un écran micro-LED devrait voir le jour seulement à partir 2023, si retard au plus tard 2024.

Des difficultés liés à la technologie MicroLED

Si Apple ne proposera pas de micro-LED pour l'Apple Watch cette année, l'année prochaine et en 2022, c'est parce que la firme de Cupertino n'a pas encore réussi à maitriser la technologie en petit format. Pour cela, Apple collabore avec Epistar, le premier producteur de LED de Taiwan.



Selon Lee Biing-jye, le CEO de Epistar :

Les 300 x 300 pixels d'une montre nécessiteraient environ 300 000 micro LED. Des entreprises comme Epistar ont déjà eu des difficultés à produire ces écrans, mais notre entreprise est maintenant en mesure d'utiliser ce qu'on appelle la technologie de transfert de masse pour fabriquer un écran en un seul processus de fabrication.



Cette capacité signifie qu'Epistar est donc capable de réaliser une production unitaire fiable. L'entreprise estime qu'elle sera en mesure de produire des écrans micro LED Watch d'ici deux à trois ans. On pourrait donc voir les nouvelles dalles sur Apple Watch Series 8 ou Series 9 au mieux.



Epistar se concentre désormais sur l'amélioration des taux de rendement pour l'épitaxie* micro-LED et la réduction des coûts de transfert de masse.

Concernant les grandes tailles, Lee dit qu'il faudra entre quatre et cinq ans avant que la micro LED puisse être adoptée en volume pour les téléviseurs.



La microLED a le double avantage d'offrir une consommation d'énergie inférieure à celle des écrans actuels de l'Apple Watch, et d'être également plus mince. Apple mène des discussions sur la micro-LED depuis quelques années et on pense qu'il se prépare déjà à produire des appareils dotés de la technologie mini LED associée.



*L'épitaxie est une technique de croissance orientée, l'un par rapport à l'autre, de deux cristaux possédant un certain nombre d'éléments de symétrie communs dans leurs réseaux cristallins (Wikipédia)



