Cat Quest II : une mise à jour propose The Mew World

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Au lancement d'Apple Arcade, le récent service de jeux de la Pomme, nous avons eu la bonne surprise d'apprendre que Cat Quest II (v1.4, 0 Mo, iOS 13.0) était au programme. Personnellement, j'avais adoré le premier opus de ce jeu d'aventure rempli de créatures mythiques, de magie et... de chats !



Le second opus est dans la lignée du premier, reprenant le concept de RPG d'action 2D, le tout, dans un open-world. Au vu des commentaires positifs et des notes sur la fiche du jeu, ce dernier plaît aux nombreux joueurs.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de mettre à jour Cat Quest II portant le nom de The Mew World.

Cat Quest II lance la mise à jour The Mew World

Les développeurs de Cat Quest II viennent d'annoncer avoir atteint les 1,3 million de téléchargements, laissant entrevoir un nouveau succès.



Pour fidéliser ses joueurs, et en trouver de nouveaux, le studio The Gentlebros vient de publier une nouvelle grosse mise à jour du nom de The Mew World.



The Mew World proposera huit nouveaux modificateurs, de nouveaux ennemis à terrasser ainsi que de nouveaux défis.



Pour rappel, Apple Arcade permet d'accéder à un catalogue de beaux jeux sur iOS, iPadOS et tvOS en échange de 4,99€ par mois. Si vous voulez payer moins cher cet abonnement, nous avons également publié une petite astuce pour cela !

