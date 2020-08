TikTok : Et maintenant un possible rachat par Twitter

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir

TikTok est un énorme succès aux États-Unis, jamais il ne serait venu à l'idée à ByteDance de vendre ses activités américaines, mais malheureusement le destin en a décidé autrement... En effet, à cause des suspicions d'espionnage du gouvernement chinois, la Maison-Blanche a donné jusqu'au 15 septembre à la société mère de TikTok pour vendre ses activités à une entreprise américaine.

TikTok racheté par Twitter ?

Tout est prêt. Le décret est signé pour une interdiction de TikTok aux États-Unis à compter du 15 septembre. La seule solution pour la firme chinoise s'il elle veut continuer à faire vivre son application de vidéos courtes aux USA, c'est la vente de ses activités à une entreprise américaine. Dès que cette piste a été dévoilée au grand jour, la première firme à avoir pointé le bout de son nez pour exprimer son intérêt, c'est Microsoft qui serait prête à signer un chèque jusqu'à 30 milliards de dollars. Cependant, l'entreprise ne serait pas la seule sur le coup, puisque le réseau social Twitter serait très intéressé pour acquérir les activités américaines de TikTok.

L'information nous vient du Wall Street Journal qui a réussi à obtenir des échos de plusieurs indiscrétions sur des pourparlers entre Twitter et l'entreprise ByteDance.

Un investissement financier limité

Si Twitter a de sérieux arguments face à Microsoft, l'entreprise a aussi nettement moins de moyens que l'entreprise propriétaire de Windows. En effet, si le réseau social souhaite acquérir TikTok, il lui faudra obligatoirement s'associer avec des investisseurs pour que la transaction se réalise dans les meilleures conditions.

Une acquisition par Twitter serait également un avantage vis-à-vis de l'avis des régulateurs, comme Twitter est interdit depuis 2009 en Chine, il n'y aura pas de risque d'abus de position dominante.

L'autre avantage de Twitter comparé à Microsoft, c'est qu'il s'agit d'une petite entreprise. Dans un dossier d'une ampleur comme celui-ci, la surveillance antitrust est maximale quand une entreprise de la taille de Microsoft veut racheter une application avec un tel succès.



Si on analyse les deux propositions de rachat de TikTok, il est clair qu'il y a plus de chance que l'acquisition se termine sur une bonne note si c'est Twitter qui va jusqu'au bout. Ce qui pourrait bloquer c'est l'argent. Si Microsoft est prêt à mettre une impressionnante somme pour une application, on doute que Twitter puisse aller jusqu'à 2 ou 3 milliards (sauf si des investisseurs viennent aider le réseau social). Bien sûr, il est fort probable que ByteDance choisisse l'entreprise américaine qui lui proposera le plus gros chèque !



Du côté d'Apple, un rapport affirmait il y a quelques jours que la firme de Cupertino était intéressée pour s'offrir TikTok, mais le porte-parole de la pomme a expliqué que cette information était complètement erronée. Il reste encore un peu plus d'un mois pour que TikTok trouve un nouvel acquéreur pour ses activités américaines.



Télécharger l'app gratuite TikTok