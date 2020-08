Apple Car : La voiture vous préviendra des fenêtres fissurées

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

L'un des plus gros projets d'Apple depuis sa création est incontestablement le projet Apple Car. Il s'agit de la voiture électrique et connectée qui aura comme objectif principal : s'imposer devant Tesla grâce à ses fantastiques technologies et fonctionnalités. Avec les dépôts de brevets pour protéger ses avancées, inconsciemment Apple nous permet d'en apprendre plus sur son futur véhicule. Aujourd'hui, une nouveauté à classer dans la catégorie "Sécurité" vient d'être déposé dans le registre de l'USPTO.

Une détection des fissures dans les fenêtres

Si le confort et les innovations vont être d'une importance capitale dans l'Apple Car, la sécurité sera l'une des priorités quand Apple dévoilera sa première voiture électrique. Dans un nouveau brevet déposé par la firme de Cupertino, on peut y voir un tout nouveau concept de détection des fissures dans le pare-brise et les vitres avant et arrière. En effet, grâce à un système qui exploitera une lumière infrarouge, votre Apple Car pourra vous prévenir en cas de problème avec l'une des fenêtres.

Comme dirait Olivier de chez Carglass, il ne faut pas ignorer un petit impact, puisque quand vous pensez que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper, quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim et craak l'impact n'a pas supporté le changement brutal de température !

Avec le système imaginé par Apple, les plus petites fissures difficilement détectables à l'oeil nu vont être directement remontées au conducteur. Dans son brevet, Apple appelle cela un "Système de détection des fissures dans les fenêtres".

Apple explique dans un langage très technique l'intégration de son système de détection de fissures :

Un véhicule peut avoir des vitres avec une ou plusieurs couches conductrices. Les couches conductrices peuvent faire partie d'une couche bloquant la lumière infrarouge ou d'une autre couche. La couche de blocage de la lumière infrarouge peut être formée comme un revêtement sur une couche structurelle transparente de la fenêtre, telle qu'une couche de verre extérieure ou intérieure dans une fenêtre laminée, elle peut aussi être incorporée dans une couche polymère entre les couches extérieure et intérieure. Des bornes segmentées et des bornes allongées qui peuvent dépasser deux ou plusieurs bornes segmentées peuvent être couplées aux bords des couches conductrices. En utilisant ces bornes, les circuits de contrôle peuvent appliquer des courants de chauffage ohmique localisés et peuvent effectuer des mesures de résistance sur les couches conductrices pour détecter les fissures.

On ne sait pas comment Apple va prévenir le conducteur de l'anomalie détectée. Avec son aspect connectivité, il est possible que l'Apple Car vous envoie directement une notification sur votre iPhone avec le détail de la vitre concernée par la fissure. La firme californienne pourrait également vous avertir à partir du tableau de bord de la voiture ! L'idée est excellente et s'inscrit une fois de plus dans la volonté d'Apple de créer un habitacle sécurisé pour les clients de l'Apple Car.