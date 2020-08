Marvel Realm of Champions montre enfin son gameplay mobile

Alban Martin

Le prochain jeu Marvel sera signé du studio Kabam avec Marvel Realm of Champions. Le MOBA annoncé l'an passé revient avec enfin du concret grâce à une vidéo qui présente quelques coups du titre en 3 vs 3.



Regardez le premier trailer de gameplay de Marvel Realm of Champions :

Marvel Realm of Champions : un PvP qui se précise sur mobiles

Après Marvel Contest of Champions, le nouveau jeu Realm of Champions est un jeu de combat / RPG en temps réel racontant une histoire originale basée sur le scénario comique de Secret Wars.



Les joueurs pourront rejoindre l'une des maisons de la planète Battleworld, chacune basée sur un héros Marvel. Celles-ci incluent House of Iron pour Iron Man, Spider-Guild pour Spider-Man, Patriot Garrison pour Captain America, Pyramid X pour X-Men et autres.



Après avoir choisi une maison, la partie personnalisation qui semble avoir été grandement travaillée va permettre de créer son propre super-héros. Une étape importante avant de partir dans des batailles joueur contre IA ou un autre joueur dans des lieux tels que les villes construites par Stark Technologies ou les environnements Asgardiens. Tactique, gestion et diplomatie seront requis.

Reste à connaitre la date de sortie de Marvel Realm of Champions qui était indiquée pour 2020 l'an dernier. Espérons qu'on pourra tester ce free-to-play rapidement et que le modèle sera équilibré avec Doctor Strange, Black Panther, Ghost Spider ou Spider-Gwen, Hulk, Thor et plus encore.