La Xbox Series X lancée le 6 novembre !?

Il y a 3 heures

Alban Martin

Selon de nouvelles informations obtenues par The Verge, la date de sortie de la Xbox Series X serait celle du 6 novembre 2020.



Après le report Halo Infinite à 2021 et la fuite de la manette de la future Xbox Series S, Microsoft fait face à une nouvelle fuite.

La Xbox 2020 sortirait début novembre

Selon une source anonyme qui a partagé une photo avec nos confrères, la Xbox Series X pourrait être lancée officiellement le vendredi 6 novembre 2020. Si nous savions que Microsoft avait prévu un lancement de sa console next-gen pour le mois de novembre, la date précise n'est pas encore connue.



C'est sur les cartons de manettes Xbox Series S repérés il y a quelques jours qu'on peut lire « Ne pas vendre ou afficher avant le 6 novembre 2020 ». Il n'en fallait pas plus pour déduire que la console Series X sera mise en rayon ce fameux vendredi, d'autant que Microsoft a déjà utilisé des bandes oranges de ce style pour d'autres produits par le passé.



Pour mémoire, le vendredi est un jour sacré chez les constructeurs de consoles. La Xbox One avait été commercialisée le vendredi 22 novembre 2013, la PS4 l'avait précédée le vendredi 15 novembre et la Nintendo Switch avait fait son apparition le vendredi 3 mars 2017.



Par contre, nous n'avons toujours pas de date pour la console de Sony, nous savons simplement qu'elle doit être lancée avant Noël 2020. Même si Microsoft se lance avant Sony, le japonais semble être bien plus attendu par les joueurs selon les derniers sondages. On parle de 75% de ventes prévisionnelles pour la PS5...



