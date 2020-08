Une française de 77 ans reçoit en cadeau une Apple Watch qui l'avertit d'un problème cardiaque le jour même

L'Apple Watch continue de sauver des vies ! Si pour l'instant les belles histoires étaient essentiellement aux États-Unis, une expérience française relayée par BFMTV dévoile à quel point l'Apple Watch peut être capitale dans la détection des fibrillations auriculaires.

Un cadeau d'anniversaire bien choisit

Annick qui a 77 ans vit sur l'île d'Oléron au large de la côte ouest française. Il n'y a pas longtemps c'était son anniversaire et comme son fils Loïc est passionné des produits Apple depuis son plus jeune âge, il a décidé d'offrir un beau cadeau à sa mère... Une Apple Watch ! Ravie de recevoir une montre connectée, Annick va rapidement la mettre sur son poignet pour installer des applications et choisir son cadran favori.

Qui dit anniversaire, dit l'occasion de se retrouver en famille pour se promener à la plage et profiter du soleil. Après quelques heures, Annick va rentrer chez elle essoufflée et ne se sentant pas très bien.



Un état qui va inquiéter son fils Loïc qui va avoir l'idée de se servir de la technologie et donc de l'Apple Watch pour voir si celle-ci détecte une anomalie cardiaque. Connaissant le produit par coeur, le fils va ouvrir l'application pour lancer un électrocardiogramme.

Après 30 secondes à analyser le rythme des battements du coeur, l'Apple Watch est catégorique, Annick a une fibrillation auriculaire. La montre conseille de se rapprocher d'un expert le plus rapidement possible. Halluciné par cette découverte, Loïc va prendre son Apple Watch, la serrer au poignet de sa mère et relancer le test. Second test, même résultat !

Connaissant la fiabilité de l'Apple Watch dans ce domaine et ayant eu échos des différentes histoires de détection de fibrillation dans le monde, le fils va appeler les urgences et conduire sa mère chez un cardiologue pour obtenir un diagnostic plus poussé.

Sans grande surprise, le professionnel va confirmer ce qu'avait détecté l'Apple Watch, Annick a bien un problème cardiaque.

Le médecin a confié à BFM TV :

Je trouve que ces produits sont intéressants sur des personnes ayant des palpitations et que l’on ne peut objectiver. Ces enregistrements peuvent nous aider dans ce suivi. C’est un bon complément à la consultation.

Grâce à l'Apple Watch, Annick a pu recevoir un traitement qui lui permettra que son coeur reprenne un rythme normal.

Loïc a expliqué avoir envoyé un mail au CEO d'Apple Tim Cook pour le remercier d'avoir développé une telle technologie qui a permis à sa mère d'éviter un AVC.