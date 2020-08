iOS : Fortnite propose un paiement direct et un autre avec la commission Apple

Julien Russo

La communauté Fortnite a eu une belle surprise aujourd'hui. En effet, Epic Games a décidé de baisser les prix des V-Bucks (l'argent virtuel pour les achats dans la boutique) de manière définitive. Si ces prix concernent l'achat en direct, le prix reste le même si vous passez par le paiement d'Apple ou de Google.

Fortnite active sa stratégie anti-commission

Depuis plusieurs mois, Epic Games est en guerre contre Apple et sa commission de 30% sur chaque achat intégré dans l'application Fortnite disponible sur iOS et iPadOS.

Pour contourner ce désavantage et cette perte financière, Epic Games a lancé de nouveaux tarifs pour les personnes qui achètent des V-Bucks directement auprès de l'entreprise.

Désormais, la grille tarifaire est la suivante :

1 000 V-Bucks = 7,99€

2 800 V-Bucks = 19,99€

5 000 V-Bucks = 31,99€

13 500 V-Bucks = 79,99€

Tous les tarifs mentionnés ci-dessus étaient 20% plus élevés hier encore. Epic Games a expliqué qu'il s'agit là de nouveaux tarifs et non d'une réduction temporaire. L'ensemble des utilisateurs de PlayStation, Xbox, Switch, PC et Mac ont déjà ces nouveaux tarifs.

En ce qui concerne l'App Store et le Google Play, Epic Games fait le choix de proposer les deux tarifs. Par exemple, sur iOS et iPadOS, quand un joueur veut acheter des VBucks pour se faire plaisir dans la boutique il verra ceci :

Soit le joueur choisi de passer directement auprès d'Epic Games et donc il bénéficie de l'avantage -20% ou il passe par le paiement d'Apple et ne bénéficie pas de l'avantage tarifaire.

Cette technique est très intelligente, puisque cela permet d'éviter d'enfreindre les règles de l'App Store qui expliquent que les développeurs n'ont pas le droit de remplacer le mode de paiement de l'App Store par leur mode de paiement direct.

Epic Games utilise une "faille" dans cette règle, puisque l'entreprise maintient le paiement via l'App Store, mais propose également son paiement direct (ce qui n'est pas interdit). Pour les joueurs, le choix est vite fait, tout le monde va passer par le paiement direct d'Epic Games pour obtenir la petite remise avantageuse ! Pour Apple, ça va être une perte financière gigantesque.

Dans son communiqué officiel, Epic Games explique :

Actuellement, lorsque vous utilisez les options de paiement d'Apple et de Google, Apple et Google perçoivent des frais de 30%, et les réductions de prix allant jusqu'à 20% ne s'appliquent pas. Si Apple ou Google réduisent leurs frais sur les paiements à l'avenir, Epic vous fera profiter des économies réalisées.

Un coup dur pour Apple, qui ne réagira probablement pas puisque la firme de Cupertino est dans une situation délicate avec une enquête antitrust aux États-Unis. Si l'entreprise venait à modifier sa politique, cela pourrait être à son désavantage lors des prochaines audiences.

