Boys State et Ted Lasso débarquent sur Apple TV+

Il y a 4 heures

Alban Martin

C'est une journée chargée pour Apple TV+ avec deux nouveaux programmes ainsi que de nouveaux épisodes. Si Oprah Conversations et Her Voice ont le droit à du contenu supplémentaire ce vendredi, ce sont surtout les arrivées de Ted Lasso et de Boys State qui sont à souligner.



En effet, la plateforme accueille les trois premiers épisodes de la nouvelle série humoristique « Ted Lasso » avec Jason Sudeikis ainsi que le documentaire « Boys State », une initiative d'anciens combattants de l'armée américaine.



Ted Lasso

La nouvelle série nous dépeint les aventures de Ted Lasso, un quidam qui se voit propulsé à la tête d'une équipe de football en Angleterre. Le problème c'est que Ted n'a aucune expérience dans ce domaine et qu'il va devoir tout faire pour cacher sa méconnaissance tout en essayant de mener son équipe vers la victoire.. Cet imposteur devra donc faire des pieds et des mains pour conserver son poste, et amener son équipe vers la victoire.

On retrouve au casting l'excellente Hannah Waddingham qui jouait la mère d'Otis dans la série Sex Education sur Netflix. Juno Temple aperçu dans Maléfique de Disney ou encore dans Paranoïa, et Jason Sudeikis. Sans oublier Jeremy Swift qui a participé à plusieurs productions à succès.

Boys State

Autre ambiance avec le documentaire « Boys State », qui nous plonge dans l'initiative organisée par l'American Legion. Il s'agit d'une association d'anciens combattants de l'armée américaine qui, tous les ans, réunis 1 000 adolescents au Texas State Capitol. Là, ils se séparent en deux partis rivaux, les nationalistes et les fédéralistes dans le but de créer leur propre gouvernement.

Une immersion incroyablement divertissante et continuellement révélatrice dans un programme annuel d'une semaine dans lequel un millier de lycéens du Texas se réunissent pour un exercice simulé élaboré: la construction leur propre gouvernement d'État.



Boys State est produit par Apple mais aussi Concordia Films et Mile End Films. Le documentaire racheté par Apple pour 10 millions en début d'année a été réalisé par Amanda McBaine et Jesse Moss. A noter que Boys State a été dévoilé en début d'année au festival de Sundance où il a remporté le prix « US Grand Jury Prize : Documentary ».



Découvrez la bande-annonce ci-dessous :