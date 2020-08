Next Stop Nowhere est déjà disponible sur Apple Arcade

Next Stop Nowhere débarque donc en ce vendredi 14 août sur Apple Arcade. Annoncé par mégarde par la bêta d'iOS 14, le jeu des créateurs du fantastique Oxenfree est déjà disponible en exclusivité sur Apple Arcade. Next Stop Nowhere est d'un jeu d'aventure dans l'espace avec un coursier lambda qui dépend entièrement de vous.



Next Stop Nowhere (que l'on pourrait traduire par "Prochain arrêt, nulle part") est un récit de voyage d'aventure qui se déroule dans une vision colorée et impitoyable de l'espace.



Vous y Incarnez Beckett, un simple coursier vivant une vie simple jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite avec l'ancien chasseur de primes Serra le lance dans une aventure qu'il n'attendait pas. Il pourrait ne pas s'en remettre.



Les deux alliés improbables traversent alors une galaxie poussiéreuse et mortelle dans une course contre la montre pour sauver le fils de Serra, Eddy. Pour y parvenir, votre coursier devra éviter les gangsters, les chasseurs de primes et les dangers de l'espace infini. Si Beckett est rapidement dépassé, le salut viendra de plusieurs facteurs : ses choix et ses relations. Évidemment, tout cela dépend de vous.



Next Stop Nowhere comprend des mini-jeux, plusieurs fins possibles et surtout un histoire très prenante.



Pour y jouer, il faudra un abonnement Apple Arcade à 4,99€ qui vous permet de lancer une centaine de jeux sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac.

