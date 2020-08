Un film d’espionnage romantique avec Idris Elba sur Apple TV+

Nous vous l'annoncions le mois dernier, Apple annonçait alors un partenariat avec la société de production "Green Door" appartenant à un certain Idris Elba.



Ainsi, la Pomme aurait commandé plusieurs films et séries pour les prochaines années avec l'entreprise de l'auteur, producteur, réalisateur et musicien.



Cette association refait parler d'elle aujourd'hui, puisque Apple TV+ va prochainement accueillir un film d’espionnage romantique avec l'homme au casting.

Apple TV+ : un futur film d'espionnage avec Idris Elba

Nos confrères de Variety viennent d'annoncer qu'Idris Elba et Simon Kinberg se sont associés pour un film d'espionnage, pour le moment sans nom.



Selon les dires, le film n'était pas inclus dans le deal passé entre Apple et la société de production "Green Door", forçant un passage aux enchères qui auraient été très "intenses".



Elba jouera et produira le film qui prendra la forme d'un mix entre espionnage et romantisme en Afrique.



