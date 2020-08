Trump donne finalement 90 jours à Bytedance pour vendre Tiktok US

Aujourd'hui à 08:26

Medhi Naitmazi

Le président Donald Trump a signé un nouvel ordre exécutif qui donne à l’entreprise chinoise ByteDance 90 jours pour vendre ou céder l'activité américaine TikTok. Dans l'ordonnance, Trump affirme de nouveau qu'il existe des «preuves crédibles» que ByteDance «pourrait prendre des mesures qui menacent de porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis».

TikTok en sursis aux USA 🇺🇸

Le nouveau décret de Trump intervient un peu plus d'une semaine après un premier décret qui indiquait que toutes les transactions entre ByteDance et les entreprises américaines seraient interdites dans 45 jours, soit la mi-septembre.



Une bonne nouvelle pour le phénomène TikTok puisque le réseau social a deux fois plus de temps pour trouver une solution. Alors que l’ordonnance originale aurait probablement forcé Apple à supprimer TikTok de l'App Store, potentiellement dans le monde entier, le nouveau décret va permettre à la maison-mère ByteDance de définir les détails de la vente des opérations de TikTok aux États-Unis à une société américaine telle que Microsoft. La date limite initiale pour un tel accord était le 15 septembre, mais la vente pourra se faire jusqu'au 12 novembre.

En outre, dans le cadre du nouveau décret exécutif, Trump explique que ByteDance détruira toutes les données TikTok associées aux utilisateurs des États-Unis et informera le Comité des investissements étrangers aux États-Unis lorsque ce processus sera terminé.



Même avec ce nouveau décret, TikTok ne devrait probablement pas arrêter d’attaquer juridiquement l'administration Trump. La semaine dernière, ByteDance a déclaré qu'une telle ordonnance du gouvernement américain ne montrait «aucune adhésion à la loi».

Et WeChat de Tencent ?

Pendant ce temps, Trump a offert hier une réponse aux préoccupations d'Apple selon lesquelles une interdiction de WeChat pourrait avoir un impact sur les ventes d'iPhone en Chine. Il a dit «peu importe».



À l'heure actuelle, il semble que le décret original de 45 jours s'applique toujours à Tencent, le géant derrière WeChat.

