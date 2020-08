Call of Duty Mobile : le guide de la saison 9

Guillaume Gabriel

Bientôt un an que l'excellent Call of Duty®: Mobile (v1.0.16, 1,8 Go, iOS 9.0) est sorti sur nos téléphones, amenant ainsi l'univers de la franchise sur l'App Store et le Play Store. Le jeu, très bon, a attiré des milliers de joueurs dans le monde entier et présente une nouvelle source de revenus pour le studio Activision.



De plus, les développeurs continuent de tout faire pour fidéliser ces joueurs, en amenant des cartes célèbres et en proposant des évènements. Récemment, ces derniers ont lancé la saison 9 du jeu, avec de nouvelles missions à effectuer.



Nous vous avons concocté un petit guide :

Expert en fusil d'assaut

Comme son nom l'indique, cette mission vous demandera un objectif autour du fusil d'assaut : en temps normal, ce sont des objectifs à faire durant des parties. Mais, cette fois, il suffit de faire monter en niveau l'un de vos fusils.



Que ce soit à l'aide de carte d'expériences ou en jouant, vous aurez pour but d'améliorer l'arme de votre choix et ainsi mettre la main sur différentes récompenses :

Niveau 15 : Type 25 - Boîte de munitions + 2 000 crédits

Niveau 20 : Bannière + 4 000 crédits

Niveau 30 : Autocollant "Suréquipé" + 5 000 crédits

Niveau 40 : Porte-bonheur " Blaster spatial" + 6 000 crédits

Niveau 50 : ICR-1 - Rétro nucléaire + 6 000 crédits

Kit de survie

Ici, vous n'aurez que quelques objectifs à remplir durant vos parties en ligne pour ainsi gagner des bonus :

Faire 5 kills au M4 en BR : Skin de classe Infirmier - Plume d'aigle

Faire 5 kills avec la ASM10 en BR : Parachute - Boîte de munitions

Ramasser 10 fois une arme rare en BR : Wingsuit - Boîte de munitions

Récupérer 3 fois une arme depuis un largage aérien : Bannière "Doublé"

Éliminer 5 ennemis avec une arme récupérée dans un largage : Antelope A20 - Serpent cousu

Ramasser 3 fois une arme épique : Skin M4 - Serpent cousu

Éliminer 5 ennemis avec une arme légendaire : Skin Force spéciale 1 - Serpent cousu

Mission Mitraillette Thompson

Une nouvelle fois, vous aurez divers objectifs à effectuer avec la mitraillette Thompson :

Éliminer 20 ennemis

Éliminer 20 ennemis avec des mitraillettes

Éliminer 20 ennemis avec une mitraillette équipée de 2 accessoires

Éliminer 20 ennemis avec une mitraillette équipée de 3 accessoires

Éliminer 20 ennemis avec une mitraillette équipée de 4 accessoires

Éliminer 20 ennemis avec un ICR-1 équipé de 2 accessoires

Éliminer 20 ennemis avec un Razorback équipé de 2 accessoires

Éliminer 30 ennemis avec un Razorback équipé de 3 accessoires

