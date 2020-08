Genshin Impact est en précommande sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Le nouveau jeu du studio miHoYo Limited est sur le point de voir le jour : Genshin Impact (v0.9.11, 0 Mo, iOS 9.0), c'est son nom, est depuis quelques heures en précommande sur l'App Store.



Avec une sortie prévue pour le mois de septembre, il est l'un des jeux les plus prometteurs de 2020 : en effet, ce dernier propose un jeu d'aventure avec un vaste monde ouvert à explorer, tout en offrant la possibilité de jouer en coopération avec quatre amis.



La bande-annonce du jeu :

Genshin Impact prépare son lancement sur iOS et Android

Genshin Impact est un jeu en monde ouvert développé par miHoYo. Dans le jeu, vous découvrirez le monde fantastique de Teyvat.

Vous pourrez visiter sept pays et rencontrer d'autres voyageurs de tous les horizons pour combattre ensemble contre de puissants ennemis et partir à la recherche de votre famille.

De plus, le mode multijoueur sera cross-platform, avec la possibilité de jouer avec des amis sur PC ou encore PS4. Personnellement, j'ai déjà hâte de voir ce que ce RPG vaudra réellement, une fois la manette en main. Mais, outre le fait de proposer un sublime monde ouvert rempli de trésors et de quêtes, le jeu ressemble fortement à Zelda: Breath of the Wild.



Sortie prévue le 28 septembre, gratuitement, avec des achats intégrés.

Télécharger le jeu Genshin Impact