Retour du mythique Monster Dash dans l'App Store

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Quelle belle nouvelle ! Si vous possédiez l'un des premiers iPhone, vous n'avez sans doute pas pu passer à côté du jeu Monster Dash (v3.4.2517, 412 Mo, iOS 10.0), véritable carton sur l'App Store.



Sorti en 2010, il lançait le concept de "endless runner" sur nos mobiles, de fort belle façon, avec déjà un contenu très conséquent.



Hélas, en 2017, le jeu du studio de Halfbrick Studios est supprimé à cause de violations de plusieurs règles liées au RGPD. Seulement, depuis quelques heures, le jeu fait son retour sur la boutique d'Apple, pour notre plus grand plaisir.

Monster Dash signe son grand retour sur l'App Store

Monster Dash ayant ressuscité pour revenir d'entre les morts, presque tout a été revu, modifié et mis à jour.

À ce titre, les armes et les missions ont également changé ! Cela signifie que nos fans de longue date devront rejouer les missions pour découvrir tout le nouveau contenu sympa!

En plus de respecter les règles, Halfbrick Studios dit qu'ils ont également cherché à améliorer le gameplay du jeu original avec diverses modifications apportées à cette version remasterisée.



Les graphismes s'améliorent, on retrouve également de nouvelles armes, de nouveaux costumes à porter et des mini-jeux.

