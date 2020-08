Apple TV+ signe un accord d'adaptation du roman "Serpent de l'Essex"

Julien Russo

Apple continue à signer des accords pour enrichir le catalogue de son service de streaming Apple TV+. La firme de Cupertino vient de signer un accord pour l'adaptation du célèbre roman de 384 pages de Sarah Perrry. La nouvelle production aura le même nom que le roman le "Serpent de l'Essex".

Prochainement sur Apple TV+

On ne peut pas dire que Apple ne fait pas d'effort pour alimenter son catalogue Apple TV+ en nouveau contenu. L'entreprise est sur tous les fronts à racheter des droits de diffusions, à signer des accords d'adaptation de grands romans... La dernière indiscrétion en date nous vient de Deadline qui rapporte que l'équipe Apple TV+ vient de signer il y a quelques jours pour adapter le roman le "Serpent de l'Essex". À la production exécutive, on retrouvera la célèbre Keira Knightley qui sera aussi l'actrice principale du nouveau programme.

Pour l'instant le reste du casting est secret, mais bonne nouvelle grâce au roman, on connait déjà l'histoire de la future production originale Apple TV+ :

Cora Seaborne, jeune veuve férue de paléontologie, quitte Londres en compagnie de son fils Francis et de sa nourrice Martha pour s’installer à Aldwinter, dans l’Essex, où elle se lie avec le pasteur William Ransome et sa famille. Elle s’intéresse à la rumeur qui met tout le lieu en émoi : le Serpent de l’Essex, monstre marin aux allures de dragon apparu deux siècles plus tôt, aurait-il ressurgi de l’estuaire du Blackwater ? Dans un cadre marqué par une brume traversée d’étranges lumières, Cora Seaborne construit sa liberté. En cette fin d’ère victorienne dont les problèmes sociaux ne doivent pas faire oublier les triomphes, nous suivons, au gré de leurs aventures et de leur correspondance, des hommes qui s’acceptent tels qu’ils devraient être, des femmes qui découvrent devoir être ce qu’elles sont et un monstre effroyable qui redevient ce qu’il était.

D'autres informations devraient venir prochainement. Apple continue à proposer de nouvelles séries originales, on a vu récemment la disponibilité de Boys State ou encore la série humoristique Ted Lasso. Apple essaie de diversifier les thématiques de ses programmes originaux afin de toucher un maximum d'abonnés.

Dans les autres projets en cours, on peut aussi s'intéresser au film d'espionnage romantique avec Idris Elba. Une future production en coopération avec la société Green Door appartenant à l'acteur.



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac.