PlayStation 5 : le meilleur line-up de l'histoire de Sony

Alors que la première publicité télévisée a été diffusée pour la première fois hier à la mi-temps du match Paris Saint-Germain - Bayern Munich, voilà que la PlayStation 5 fait à nouveau parler d'elle.



En effet, cette dernière aurait, selon Sony lui-même, le meilleur line-up de l'histoire de l'entreprise : autrement dit, de nombreuses exclusivités temporaires et définitives devraient être annoncées prochainement.

C'est via un porte-parole officiel de Sony que l'annonce a été faite : la future PlayStation 5 devrait avoir le meilleur line-up de l'histoire du Nippon.



Si récemment le groupe a partagé la première publicité autour de la nouvelle manette, la DualSense, il se pourrait que Sony partage prochainement d'autres informations autour des exclusivités.



Eric Lempel, directeur du service marketing de Sony Interactive Entertainment, affirme qu'elles seront nombreuses grâce à un beau travail :

Une fois que nous en avons fini avec toutes les fonctionnalités de la PlayStation 5, ce qui en fait un véritable produit de nouvelle génération, c’est le contenu. Celui de la fenêtre de lancement et au-delà est incroyablement enthousiasmant. Je dirais qu’il s’agit du meilleur line-up que nous ayons jamais eu de l’histoire de PlayStation., entre nos équipes Worldwide Studios et nos partenaires de différents éditeurs à travers le monde.



Nous avons révélé une partie du contenu, et naturellement il y en a davantage à venir. Mais la façon dont les développeurs peuvent interagir avec cette plateforme et créer de nouvelles expériences avec une propriété intellectuelle établie ou non, c’est terriblement excitant.