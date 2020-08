Voilà 9 ans que Tim Cook a succédé à Steve Jobs en tant que PDG

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

4

Lorsque l'on pense à Apple, on a tendance à voir le visage et le nom de Steve Jobs à côté : il faut dire que l'homme, bien que controversé par certains, a réussi à transformer la société grâce à ses idées, ses coups de gueule, mais également son franc-parler.



Et voilà neuf ans que celui-ci à laissé sa place de PDG de la Pomme à un certain Tim Cook, notamment à cause des épreuves qu'endurait l'homme face à sa terrible maladie.

Neuf ans en arrière, Tim Cook devenait PDG d'Apple

Neuf en arrière, la nouvelle tombait : Steve Jobs quittait son poste de PDG d'Apple pour devenir président, tandis que Tim Cook, alors COO, prenait la direction de l'entreprise.



Une décision obligatoire et urgente au vu de la maladie de l'ancien CEO, devenant de plus en plus agressive : six semaines plus tard, le 5 octobre, Steve Jobs nous quittait.



Un décès survenu à 56 ans, le lendemain de la présentation de l'iPhone 4 avec Siri, provoquant une vague d'hommages dans le monde entier.



Si Steve Jobs nous a permis de découvrir l'iPhone et le Mac, l'ère d'Apple sous Tim Cook n'est pas en reste : on pense notamment à l'Apple Watch, véritable carton, tout comme les AirPods.