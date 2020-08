Apple prévoit de rouvrir certains Apple Store aux États-Unis

Ce sont nos confrères de Bloomberg qui nous en informe, certains employés des Apple Store ont été contactés par la Pomme afin de signaler une potentielle réouverture de certaines boutiques aux États-Unis. Pour rappel, après la fermeture initiale causée par le COVID-19, Apple a rouvert certains de ses points de vente durant le mois de mai avant de se raviser début juillet suite à une augmentation des cas. Bien sûr, en cas de réouverture, des mesures de sécurité seront à nouveau mises en place : des masques seront nécessaires à l'intérieur du magasin et le nombre de personnes autorisées sera limité. Apple effectue également des contrôles de température , a réorganisé les magasins pour garder la distance entre les employés et procède à des nettoyages fréquents. Affaire à suivre... Source

