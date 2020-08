Apple VS Epic Games : Le résultat de la première audience de justice

Tout a été déclenché par Epic Games, le créateur de Fortnite a décidé de provoquer Apple en intégrant son propre moyen de paiement et donc d'éviter de payer la commission de 30% de l'App Store. Furieux, Apple a immédiatement supprimé Fortnite de l'App Store et souhaite supprimer tous les accès d'Epic Games à partir du 28 août.

La première audience de justice

L'horloge tourne et on approche progressivement de la date fatidique du 28 août. Apple a prévenu Epic Games que tous les accès à l'App Store seront clôturés pour l'entreprise. Seule solution pour éviter cela, c'est de revenir sur sa décision de proposer son propre moyen de paiement !

Epic qui est dans une démarche de contestation contre la firme de Cupertino ne compte pas renoncer et compte bien aller jusqu'au bout. Ce qui fait peur aujourd'hui au créateur de Fortnite, ce n'est pas le retrait du jeu, mais plutôt la fermeture des vannes de son Unreal Engine. Il s'agit d'un moteur de jeu très populaire et très utilisé par les développeurs tiers qui proposent des applications sur l'App Store.

Si Apple applique sa menace le 28 août, tous les développeurs tiers qui utilisent l'Unreal Engine ne pourront plus.



Vu l'ampleur de ce qu'a déclenché Epic Games, l'entreprise a décidé de poursuivre Apple en justice. Une plainte a été déposée et c'est le tribunal du nord de la Californie qui est en charge.

La première audience a eu lieu il y a quelques heures, le dossier est pris en charge par la juge Yvonne Gonzalez Rogers. Ses premières déclarations sont clairement favorables à Apple. La juge pense que la décision de supprimer Fortnite pour le motif du non-respect des règles de l'App Store était complètement justifiée. Cependant, ce que n'apprécie pas la juge c'est que Apple projette d'empêcher les développeurs tiers à utiliser l'Unreal Engine.

Les mots de la juge ont été durs envers les avocats d'Epic Games, celle-ci a déclaré :

Votre client a créé la situation. Votre client ne se présente pas devant ce tribunal avec les mains propres. Epic a fait un geste stratégique et calculé pour ouvrir une brèche, et a décidé de le faire juste avant une nouvelle saison. Donc, à mon avis, vous ne pouvez pas avoir un préjudice irréparable lorsque vous créez vous-même un préjudice.

Tout ce que Epic doit faire, c'est de revenir au statu quo et personne ne subit de préjudice. Et vous pouvez avoir une date de procès au printemps. Remettez le commutateur sur la position du 3 août et ramenez tout le monde à sa place.

À cette déclaration, l'avocat d'Epic Games a expliqué à la juge qu'il était inconcevable de céder à Apple et de rétablir le paiement avec la commission de 30% sur iOS et iPadOS. L'avocat a expliqué "nous ne pouvons pas revenir dans un contrat anticoncurrentiel".

L'avocat d'Epic a aussi décrit Fortnite comme une application qui est plus qu'un jeu, c'est aussi (selon ses propos) un moyen de communication entre jeunes, surtout dans une période de pandémie.

La contre-attaque d'Apple

Voyant que la juge n'était pas favorable à l'interdiction d'Unreal Engine sur l'App Store, l'avocat de la firme de Cupertino a expliqué la position de l'Apple Park à l'égard du maintien du moteur de jeu d'Epic sur l'App Store.

Selon sa déclaration, si Apple laisse les développeurs tiers continuer à utiliser l'Unreal Engine pour leurs jeux, cela risque de laisser une porte ouverte à Epic pour "transférer" son mauvais comportement à d'autres entités. En ce qui concerne Fortnite, l'avocat d'Apple a expliqué qu'Epic Games avait volontairement enfreint les règles de l'App Store et pires... Mis ses clients au milieu de tout ce scandale !



Malheureusement pour Apple, si la juge est entièrement d'accord pour Fortnite, l'interdiction du moteur de jeu d'Epic Games sur l'App Store ne passe pas. Lors de l'audience, la juge a rappelé que Apple avait des contrats séparés avec Epic Games et Epic International.

Le premier concerne Fortnite, le second concerne l'utilisation d'Unreal Engine sur l'App Store :

Le contrat avec Epic International n'a pas été rompu. Apple a dépassé son seul contrat avec Epic Games et utilise son fort effet de levier. Il a critiqué Epic Games avec cette pénalité supplémentaire. Cela me fait penser à des représailles. Je ne vois aucun mal à Apple pour vous empêcher de ne pas impacter l'Unreal Engine sur cette plate-forme ou le moteur du développeur. Cela me semble excessif.

Du côté d'Epic Games on a joué la carte de la persécution en ce qui concerne l'interdiction du Unreal Engine. Epic s'est dit "détruit" si son moteur de jeu venait à être bloqué sur les plateformes d'Apple. Selon les avocats d'Epic, même si l'interdiction n'est pas encore mise en place, plusieurs développeurs iOS ont déjà abandonné l'Unreal Engine pour éviter d'être pris de cours à la dernière minute. Cela a des conséquences graves pour les revenus d'Epic Games.



L'avocat d'Apple s'est en suite prononcé pour rappeler que tout reviendrait à la normale si Epic Games renonçait à son paiement direct dans son application Fortnite.

Et maintenant ?

Ce que veut Epic Games c'est que la juge prenne la décision de bloquer ce que s'apprête à faire Apple le 28 août. Fortnite, ce n'est pas important aux yeux d'Epic puisque le jeu est présent sur d'autres plateformes, mais interdire l'Unreal Engine sur l'App Store, c'est catastrophique !

La juge a déclaré ne pas être "motivée" à mettre en place une ordonnance d'interdiction temporaire, elle a expliqué pour clôturer l'audience :

Il y a un certain manque de concurrence et des barrières élevées à l'entrée sur le marché. Cela dit, il semble y avoir des preuves que tous ceux qui utilisent ce type de plates-formes pour vendre des jeux facturent 30%. Que Epic l'apprécie, l'industrie et pas seulement Apple semblent le charger. À l'heure actuelle, Epic ne paie rien à Apple. Epic facture elle-même des tiers. Cette bataille ne sera ni gagnée ni perdue sur un TRO, et Apple a la réputation de tenir la distance, il n'est donc pas surprenant qu'ils aient agi comme ils l'ont fait ici, mais comme je l'ai dit, ils ont dépassé les limites.

Pour résumer cette première audience, il y a des points positifs pour Apple comme pour Epic Games. Il est quasiment impossible que le créateur de Fortnite ait une ordonnance d'interdiction temporaire avant le 28 août. Il se pourrait donc que l'Unreal Engine soit bloqué pendant quelques jours, voire quelques semaines avant que la juge prenne une décision.



