DJI Osmo Mobile 4 : Un support aimanté pour votre iPhone

Il y a 59 min

Julien Russo

1

Prendre des photos, des vidéos et même des selfies en groupe, c'est tellement plus facile quand vous avez un support qui tient votre iPhone. La célèbre marque de drone DJI propose aussi des caméras et des accessoires pour smartphone (et à chaque fois l'entreprise arrive à nous séduire). Une fuite vient d'apparaitre sur Twitter, celle qui présente le DJI Osmo Mobile 4.

Prochainement disponible

Partenaire d'Apple de longue date pour proposer ses produits dans l'Apple Store en ligne, DJI continue d'innover en apportant aux utilisateurs d'iPhone des accessoires qui deviennent progressivement indispensables !

Le dernier produit en date (qui sera bientôt disponible) s'appelle le "DJI Osmo Mobile 4", il s'agit d'un Gimbal haut de gamme pour iPhone ou n'importe quel autre smartphone Android. Sur le même principe que la perche à selfie, vous installez votre iPhone sur un support aimanté et vous pouvez tourner l'iPhone dans la direction que vous souhaitez grâce à un bras amovible.

Bien sûr pour que votre iPhone tienne sur le DJI Osmo Mobile 4 il faudra au préalable installer un rond d'attache au dos de votre smartphone, c'est ce qui assurera le maintien du smartphone. Pour les supports de ce type, la majorité des concurrents propose des attaches qui prennent la totalité des contours du smartphone, avec cette version l'approche est aimantée et donc plus discrète.