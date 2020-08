Apple travaille sur une climatisation parfumée pour l'Apple Car

Confort, sécurité et innovations, voici les trois mots qui définissent le projet de la future voiture électrique et connectée d'Apple. Si elle n'est pour l'instant pas près d'être commercialisée, on continue à en apprendre toujours plus grâce aux nombreux dépôts de brevet. On peut le dire... Apple ne manque pas d'idées !

Une climatisation parfumée dans l'Apple Car ?

Jusqu'ici la climatisation a toujours été utile pour inverser la température dans une voiture. Que ça soit en été ou en hiver, elle est devenue avec le temps indispensable. Cependant, ce qui est ingénieux, c'est qu'une climatisation peut aussi apporter un parfum ambiant dans une voiture. C'est pile ce que chercherait à proposer les ingénieurs Apple, le principe est simple, les propriétaires de l'Apple Car devront acheter des "recharges" (probablement sur l'Apple Store en ligne) et devront les verser dans un endroit dédié à l'avant du véhicule.

Une fois la recharge versée, l'Apple Car répartira le produit dans le système de climatisation pour que quand vous l'allumez, l'odeur se répande à l'avant comme à l'arrière.

L'objectif ici est d'améliorer le bien-être du conducteur, mais aussi des passagers. On imagine que Apple proposera des parfums comme la cannelle, la fraise, le bois de Santal, le Patchouli... Des odeurs qu'on pourrait retrouver quand on achète des encens.

Le brevet précise aussi que le conducteur pourra choisir (à partir du tableau de bord ou d'une application) la partie précise de l'intérieur de la voiture où il voudra que le parfum se diffuse, on pourra le diffuser qu'à l'arrière ou encore qu'à l'avant.

Voici la description du brevet :