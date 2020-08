The Witcher : bientôt un jeu en réalité augmentée sur iOS

Hier à 23:16 (Màj hier à 23:16)

Corentin Ruffin

La réalité augmentée a de plus en plus la cote, malgré des ressources techniques et financières gourmandes : il faut dire qu'avec les dernières avancées et composants prenant place sur nos appareils, les possibilités deviennent infinies.



Si les grandes enseignes et les plateformes d'e-commerce l'ont bien compris (IKEA et Amazon se servent de l'AR pour permettre d'essayer des meubles), ce sont également les studios de jeux vidéo qui s'en servent.



On pense notamment à Niantic avec Pokemon GO, Harry Potter et Ingress, qui nous lancent dans la chasse aux monstres et aux collectives dans la vie de tous les jours. La belle nouvelle, c'est qu'un nouveau studio va s'essayer : CD Projekt Red et son univers The Witcher. La bande-annonce :

The Witcher va s'inviter en AR sur nos mobiles

Quelle belle nouvelle ! Après avoir sorti son jeu de cartes sur PC et mobiles, CD Projekt Red vient d'annoncer le spin-off The Witcher: Monster Slayer qui sera disponible sur iOS et Android.



Dans ce jeu, les développeurs misent sur la réalité augmentée pour nous lancer à la chasse de monstres tirés de l'univers. Seulement, le studio polonais veut se démarquer en proposant une véritable expérience aux joueurs :

Monster Slayer permet aux joueurs d’explorer le monde qui les entoure tout en suivant, en étudiant et en combattant des monstres à la fois nouveaux et familiers, en utilisant l’heure de la journée et les conditions météorologiques réelles pour prendre le dessus. La préparation est essentielle pour vaincre les ennemis les plus coriaces, ainsi les joueurs devront brasser de puissantes potions et huiles, fabriquer des bombes et des appâts pour monstres, et améliorer leur personnage avant de passer ces bêtes au fil de l’épée et aux signes dans un combat AR à la première personne.



En plus de combattre des monstres qui se cachent à proximité, le jeu contient également des quêtes riches basées sur l’histoire inspirée d’autres jeux de la série, emmenant les joueurs dans des aventures à part entière plongeant au cœur de ce que signifie être un tueur professionnel de monstres.

Voilà qui est prometteur...