Les Memoji, encore une affaire judiciare pour Apple

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Social Technologies ne lâche pas l'affaire ! En décembre 2019, une cour de Californie avait donné raison aux avocats d'Apple, dans leur procès les opposants à la marque à la pomme. Aujourd'hui, on apprend qu'ils ont fait appel de cette décision devant la Cour d’appel.

Memojis égale source de conflits pour Apple

C'est une histoire qui a commencé en 2018, une entreprise du nom de Social Technologies attaque Apple en justice. La raison ? Ils prétendent que ce sont eux les créateurs et donc par la même occasion, les détenteurs de la marque Memoji. En décembre 2019, Apple ressort vainqueur de cette affaire. Le 24 août 2020, soit il y a 3 jours, ils ont décidé de faire appel afin de contester cette décision.



Social Technologies fait appel

Social Technologies affirme que l’antériorité de son application Android (nommé MEMOJI) sur celle d'Apple, devrait lui assurer le gain final de la marque déposée. D’autant plus que la société affirme avoir soumis dès le mois d’avril 2016, une demande de droit d’utilisation de la marque auprès de l’USPTO. En revanche, la demande n'est acceptée qu'au mois de janvier 2018. Apple de son côté a présenté ses Memojis en juin 2018. Du coup, vous l'aurez compris, c'est reparti pour un tour avec cette affaire qui n'en finit plus. Ah la justice... ce n'est jamais simple.



Au passage, encore une affaire de plus en justice pour Apple. Après l'audience antitrust pour concurrence déloyale, l'histoire avec Epic Games qui se règle en ce moment même au tribunal, voilà qu'une "ancienne" affaire refait surface. Comme celle de la marque iPhone au Brésil.



Bientôt les numéros un dans ce domaine à ce rythme-là.



