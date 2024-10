Apple paye 92,17 $ à chaque client dans l'affaire du "BatteryGate"

Il y a bientôt quatre ans, en 2020, Apple acceptait de mettre fin à un recours collectif aux États-Unis en payant près de 500 millions de dollars à ses clients. Il lui était reproché d'avoir "secrètement bridé" certains modèles d'iPhone en raison du vieillissement de la batterie, ce qui a été effectué sans le consentement des utilisateurs.



Les paiements ont enfin commencé, six mois après que la justice a donné son feu vert.

Le site officiel de l'accord dit "BatteryGate" indiquait que les paiements commenceraient probablement à être distribués en janvier 2024, et c'est ce qui se passe. De nombreux clients ont partagé les virements reçus sur X/Twitter, dont le montant est de 92,17 $ pour chaque plaignant. Certains ont eu plusieurs téléphones impactés, ils ont donc perçus X fois la somme.

La plainte a été déposée en décembre 2017, peu de temps après qu'Apple a révélé qu'elle bridait les performances maximales de certains modèles d'iPhone avec des batteries "chimiquement vieillies" lorsque cela était nécessaire afin de maintenir une autonomie correcte.



Apple a introduit ce système de gestion de l'énergie dans iOS 10.2.1 en février 2017, mais n'a initialement pas mentionné ce changement dans les notes de mise à jour. Apple s'est excusé pour son manque de transparence et a temporairement baissé le prix des remplacements de batteries d'iPhone à 29 euros en décembre 2017.



Bien qu'elle se soit excusée pour la manière dont elle a communiqué le changement, Apple a nié à plusieurs reprises toutes les allégations d'obsolescence programmée et n'a jamais admis avoir commis un quelconque acte répréhensible sur le plan juridique. Apple a déclaré avoir accepté le règlement uniquement pour "éviter un litige lourd et coûteux".



iPhone users have started receiving $92 in their wallets.



This is part of the “batterygate” throttling on - iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, or iPhone SE. pic.twitter.com/VMVCsUXVJT