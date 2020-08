PS5 : on peut s'inscrire pour la précommander aux USA

La fin de l'année approche et les nouvelles consoles vont débarquer dans nos salons ! L'une des plus attendues est sans aucun doute la PlayStation 5 de Sony. Avec ses caractéristiques de folies et les promesses de jeux exclusifs qui arriveront, vous êtes déjà nombreux à vouloir passer commande.

La PS5 en précommande (inscription)

Malheureusement cela ne concerne pas la France, mais plutôt les États-Unis. Sony vient de proposer aux Américains de s'inscrire pour accéder aux précommandes de la PS5. Cette technique est souvent utilisée par d'autres marques pour voir la tendance de la demande, avant la commercialisation d'un nouveau produit.

Sony a précisé sur son site internet :

Une quantité limitée de consoles PS5 sera disponible pour les précommandes, nous inviterons donc certains de nos consommateurs actuels à être parmi les premiers à en précommander une

Pour recevoir l'invitation par mail afin d'accéder aux précommandes, Sony demande aux personnes résidentes aux États-Unis de s'inscrire avec leur compte PSN sur cette page. L'entreprise précise que ce n'est pas parce que vous vous inscrivez que vous recevrez le lien d'invitation par mail. L'équipe PlayStation fait une sélection pour choisir les personnes qui auront accès à la précommande qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Le choix se base sur votre fidélité à la PS4, Sony analyse les activités et les intérêts précédents. Autant dire que si vous venez de quitter l'univers Xbox il y a quelques mois, vous passerez après un utilisateur qui a la PS4 depuis le premier jour.



Pour l'instant, nous n'avons pas de date pour une telle opération en France, il n'y a pas d'informations non plus sur la date de lancement de la PS5. La seule chose qu'on sait, c'est que la nouvelle console de Sony sortira à coup sûr avant Noël !