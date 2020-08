Rumeurs sur un moteur de recherche "made in Apple"

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

4

Les spéculations sur un moteur de recherche Apple refont surface. L'idée a déjà dû traverser l'esprit d'Apple plus d'une fois, même si, on ne va pas se le cacher, pour l'instant Apple reste probablement concentré sur Siri et Spotlight.

De nombreux développeurs ont récemment constaté une activité accrue du robot d'exploration Web d'Apple (Applebot) dans les logs serveurs de leurs sites. Vous vous en doutez, cela a immédiatement ravivé la rumeur selon laquelle Apple pourrait envisager de lancer un moteur de recherche à part entière. Cependant, il est plus probable que cette augmentation soit plutôt liée aux efforts d'Apple pour améliorer les résultats de recherche Siri et Spotlight.



Comme d'autres robots d'exploration Web, Applebot analyse le Web pour aider à déterminer comment les résultats de recherche doivent être classés en fonction de plusieurs facteurs. On parle notamment de l'engagement des utilisateurs, la pertinence et la correspondance des termes de recherche avec les sujets et le contenu d'une page et le nombre de liens qu'une page a reçus.



Comme la souligné Jon Henshaw, fondateur de la société d'informations marketing numérique Coywol, Apple a mis à jour son document d'assistance Applebot en juillet avec de nouveaux détails :

Ajout de la façon de vérifier le trafic d'Applebot

Détails sur l'agent utilisateur Applebot, y compris les différences entre sa version de bureau et mobile

Règles du fichier robots.txt étendues Ajout d'une section indiquant qu'ils n'explorent pas seulement le HTML, mais rendent également les pages similaires à Google

Ajout d'une section sur les classements de recherche et les facteurs qui affectent le classement des résultats de recherche Web

Étant donné qu'Apple se présente comme une entreprise basée sur la confidentialité sans un modèle commercial axé sur la publicité ou les données comme Google ou Facebook, il n'est pas certain qu'elle veuille un jour s'engager dans le lancement d'un moteur de recherche à part entière. Bien que DuckDuckGo est le parfait exemple qu'un moteur de recherche peut être accompli dans le respect de la vie privée.



L'idée d'un moteur de recherche Apple a été spéculée depuis au moins 2015, lorsque Apple a confirmé pour la première fois son Applebot et publié une série d'offres d'emploi liées à la recherche. Pour l'instant, Applebot reste probablement dédié à l'amélioration des résultats de recherche Siri et Spotlight, comme Apple l'indique dans son document d'assistance. Lors de son discours d'ouverture à la WWDC en juin, par exemple, Apple a déclaré que Siri pouvait fournir plus de 20 fois plus de faits que trois ans auparavant.



À suivre dans les années à venir. Et vous un moteur de recherche Apple, ça vous tente en lieu et place de Google ? Apple pourrait économiser des milliards et continuer sur sa lancée anti-tracking...