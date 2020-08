Bridge Constructor et The Walking Dead s'associent pour un nouveau jeu

Corentin Ruffin

Décidément, les développeurs de Headup continuent les partenariats avec des mastodontes pour proposer des jeux exclusifs. On pense notamment au célèbre Portal, qui s'était invité pour donner naissance à un Bridge Constructor un peu particulière où il était possible de se téléporte d'un endroit à un autre.



Cette fois, c'est vers AMC que le studio s'est tourné pour mettre en place une alliance dans le but de développer un jeu autour de l'univers de The Walking Dead.



Belle nouvelle, puisque le jeu est quasiment prêt et sortira avant la fin de l'année sur iOS, Android, et Nintendo Switch. Le premier trailer :

Bridge Constructor: The Walking Dead arrive sur iOS

Rejoignez un groupe de survivants alors qu'ils combattent des hordes de marcheurs morts-vivants et une communauté humaine hostile. Construisez des ponts et d'autres constructions à travers des paysages sombres et des structures en ruine. Faites équipe avec des personnages préférés des fans comme Daryl, Michonne et Eugène, et créez un passage sûr pour les véhicules emblématiques de la série.

Que ça s'annonce prometteur ! Il va donc falloir créer des ponts pour aider les têtes connues de l'univers de The Walking Dead, tout en se servant d'appâts, d'explosifs et plus encore pour attirer les marcheurs vers leur mort définitive.



Le jeu sortira cette année sur iOS, Android et Nintendo Switch, mais sera également disponible sur les consoles de nouvelle génération.