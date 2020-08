Marble Knights : Un nouveau jeu d'aventure bientôt sur Apple Arcade

Julien Russo

Apple continue à ajouter de nouveaux jeux sur son service Apple Arcade. Dès le mois prochain, vous allez retrouver la dernière création du studio WayForward Technologies. En effet, l'entreprise a signé un accord d'exclusivité pour être publiée sur Apple Arcade.

Marble Knights, embarquez dans l'aventure !

Des jeux de voitures, des jeux de stratégies, des jeux de combats... On trouve de tout sur Apple Arcade et c'est cela qui fait la richesse du service : la diversité des thématiques de jeux !

Un petit nouveau va arriver dans le catalogue dès le mois prochain, il s'agit de Marble Knights un jeu d'aventure où il faudra savoir manier l'épée pour réussir ses combats. Vous vivrez une aventure fantastique avec un objectif bien précis protéger le roi et son royaume.

Voici le détail du jeu :

Marble Knights est une aventure fantastique de combats à l’épée, croisée avec une passion pour les billes. Roulez vers le champ de bataille avec Orbin, Marabelle et les Chevaliers de la Ronde afin de défendre le roi Rolland et le royaume Royaume de Rondingham du maléfique seigneur Terroball ! Armé de votre épée, de votre vitesse d’esprit et d’une gamme de pouvoirs utilisant les orbes, vous combattrez des ennemis, vous résoudrez des énigmes, et vous serez emportés dans une quête épique pouvant inclure jusqu’à trois autres joueurs!

La bonne nouvelle c'est que Marble Knights sera compatible sur iOS, iPadOS, macOS et pour finir avec la cerise sur le gâteau il sera aussi accessible sur tvOS !

Le jeu sera disponible pour tous les abonnés Apple Arcade à partir du 18 septembre 2020.

