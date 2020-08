Tesla : L'usine du Nevada a été la cible d'une cyberattaque

C'est une attaque qui aurait pu être dramatique. Le ministère de la Justice a publié hier une plainte expliquant qu'une attaque de malware finement organisée visait une société anonyme située à Sparks dans le Nevada. Immédiatement le nom "Tesla" est apparu dans les médias, une information qui a été confirmée par Elon Musk.

Une attaque à 1 million de dollars

L'usine de Tesla au Nevada est gigantesque, c'est ici où sont situées les cellules des batteries, les packs et les moteurs électriques. Même si c'est une usine de production, il y a aussi un côté informatique où beaucoup d'informations très privées sont stockées. Visiblement cette usine a attiré l'attention d'un ressortissant russe de 27 ans du nom d'Egor Igorevich Kriuchkov, celui-ci a pris contact avec un employé qui travaillait dans l'usine et qui avait accès aux serveurs. Lors d'un échange autour d'un verre, l'employé s'est vu recevoir une proposition d'un million de dollars en échange de l'installation d'un ransomware dans le réseau de l'usine.

L'objectif du hacker était d'extraire des données confidentielles appartenant à Tesla et au passage de les crypter pour après demander une rançon à l'entreprise. Une attaque qui aurait pu rapporter bien plus d'un million de dollars au hacker.

Malheureusement pour le hacker, il a choisi la mauvaise personne. L'employé Tesla ne s'est pas laissé corrompre et a immédiatement averti sa direction de la proposition qui lui avait été faite. L'employé a en suite coopéré avec le Federal Bureau of Investigation (FBI), ce qui a permis de mettre la main sur le ressortissant russe.

Sur Twitter, Elon Musk (qui a probablement été averti très vite de la nouvelle) a reconnu que c'était une attaque sérieuse.

Much appreciated. This was a serious attack. — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020

