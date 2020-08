La mise à jour Tesla détecte les panneaux de vitesse et les feux tricolores

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Réagir

Dans une nouvelle mise à jour, en cours de déploiement, Tesla vient d'ajouter la détection des panneaux de vitesse et de la couleur en temps réel des feux tricolores. Découvrons un peu plus en détails ces nouvelles fonctions à destination des voitures électriques.

Détection des panneaux de vitesse sur la version 2020.36

Tesla a déployé sa nouvelle mise à jour 2020.36. Celle-ci améliore la gestion de la vitesse du véhicule électrique avec l’ajout d’une fonctionnalité appelée "Amélioration de l’assistance de vitesse". Le fabricant américain explique se servir des caméras de votre voiture pour détecter les panneaux de limitation de vitesse afin d’améliorer la précision des données de limitation de vitesse sur les routes locales. Une fois détectés, les panneaux de limitation de vitesse sont affichés dans la visualisation de conduite et utilisés pour définir l’avertissement de limitation de vitesse associé. Les paramètres de l’assistance de vitesse peuvent être ajustés depuis l’onglet "Commandes" du tableau de bord.

Signalement des feux verts

Les feux de signalisation vont également être mieux pris en compte. Un petit son (comme une notification) de signalisation de feu vert retentira et s'affichera sur votre tableau de bord lorsque vous pouvez redémarrer ou pour vous signaler que le véhicule vous devançant redémarre. À noter que cela fonctionne seulement si le régulateur de vitesse ou le pilotage automatique ne sont pas actifs. Tesla prévient que c’est un avertisseur via une notification et que cela ne doit pas remplacer la prise de décision du conducteur ni remplacer sa responsabilité d’observation de son environnement.

Jusqu’à présent, vous deviez utiliser les molettes du volant pour modifier ou réinitialiser le régulateur de trafic. Grâce à la mise à jour 2020.36, il suffira d’appuyer sur le compteur de vitesse ou sur le bouton du panneau de limitation de vitesse à l’écran.

Disponible quand ? Pour quels véhicules ?

Cette mise à jour est actuellement en cours de déploiement pour tous. De plus, point positif, elle concerne tous les véhicules de la marque comme la Model S, la Model X, la Model 3 et la Model Y.



Source