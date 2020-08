Tintin Match 3 : le jeu est disponible sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Nous vous en parlions la semaine dernière, le studio 5th Planet Games s'est associé avec la société Moulinsart, créée par Hergé. Ces derniers ont eu l'idée de développeur un jeu dans le célèbre univers du détective Tintin et de son acolyte Milou.



Ainsi naquit le jeu Tintin Match 3 (v1.0.6, 162 Mo, iOS 10.0), dès à présent disponible sur l'App Store et le Play Store. Comme le nom le laisse deviner, il s'agit d'un casse-tête de match-3 qui mettra l'accent sur l'histoire de l'aventurier et de ses amis.



La bande annonce du jeu :

Tintin Match 3 : le jeu est disponible au téléchargement

Bienvenue dans le monde fascinant de Tintin ! Préparez-vous à suivre le célèbre journaliste pour rassembler une magnifique collection de miniatures, pour résoudre des puzzles match 3 colorés et pour rencontrer de nombreux autres personnages emblématiques au cours de votre progression.

Dans ce jeu de match 3, vous aurez la possibilité de déverrouiller et explorer des lieux exceptionnels au cours de vos aventures avec Tintin.



Vous débuterez par Le Crabe aux pinces d'or pour parcourir les différents tomes et les aventures créées par Hergé. Tintin Match est disponible sur l'App Store et Google Play sous forme de free-to-play. Un énième jeu du genre mais qui pourra intéresser les fans grâce à l'univers de Hergé.



