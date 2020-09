Rowdy City Wrestling : un jeu de catch scénarisé en précommande

Rowdy City Wrestling ne vient pas concurrencer WWE 2K ou WWE SuperCard. En effet, il s'agit d'un jeu de catch scénarisé qui propose à la fois des combats et de la gestion.



Regardez le trailer vidéo :

Rowdy City Wrestling : bientôt sur iOS et Android

Toute carrière de catch doit commencer quelque part. Pour vous, ce sera les rues sombres de Rowdy City. La salle de sport de combats de Rowdy City est un endroit où les rêves peuvent se réaliser ou se faire écraser. Vous rencontrerez une variété de personnages tout au long de votre carrière, certains qui veulent vous aider et d'autres qui ont peut-être d'autres projets pour vous.



En mode carrière, vous commencerez en tant qu'anonyme et votre objectif sera de vous frayer un chemin vers les championnats du monde. Ce ne sera bien évidement pas un voyage facile, vous vous battrez dans des matchs 1 contre 1, des bastons par équipe à six personnes et des événements de type Royal Rumble. Le but du jeu est de gagner de l'argent pour améliorer vos statistiques afin que vous puissiez affronter les meilleurs de la catégorie. Si vous avez besoin d'un peu d'argent supplémentaire, vous pouvez prendre un emploi à temps partiel, ou emprunter la voie la plus dangereuse et faire des combats de rue.



Il existe une variété de personnages à débloquer et un mode sans fin qui vous permet de passer directement au Royal Rumble.



Si le titre ne promet pas des combats réalistes, il est en revanche très intéressant au niveau du contenu et de la progression. Rowdy City Wrestling sortira sur iOS et sur Android le 17 septembre.

