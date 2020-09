La Volkswagen ID.3 est moins chère à l’usage que la Tesla Model 3

La Volkswagen ID.3, la voiture électrique compacte de la marque allemande, s’avère moins chère à l’usage que la Model 3 de Tesla ou même la Nissan Leaf, selon une étude de l’ADAC. Après 5 années d’utilisation, la déclinaison Pro Performance ne coûte en effet que 0,416 €/km.

La voiture électrique la plus économe

La Volkswagen ID.3 vient de passer sur le banc de test de l’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), un organisme allemand. L’ADAC a comparé le coût d’utilisation de la voiture électrique avec celui d’autres modèles populaires, avec moteur thermique ou électrique : la VW Golf 1.5 eTSI Style DSG, la VW Golf 2.0 TDI Style DSG, la Hyundai Ioniq Elektro Style, la Nissan Leaf e+ Acenta et enfin la Model 3 de Tesla.



Les résultats en tableau :

Dans le cadre de son étude, l’ADAC s’est basé sur le coût d’utilisation des voitures sur une période de 5 ans avec une moyenne de 15.000 km de trajets par an. Le calcul de l’organisme prend tous les critères possibles en compte : l’entretien régulier, l’assurance, le nettoyage, les primes à l’achat mises en place par l’Allemagne, la consommation d’énergie ou encore la perte inhérente de sa valeur. Une voiture électrique perd en effet 52,9% de sa valeur après 3 ans de route, estime une étude réalisée par iSeeCars, un moteur de recherche dédié aux véhicules d’occasion.



Selon l’ADAC, la version Pro Performance de la Volkswagen ID.3, avec une batterie de 58 kWh offrant jusqu’à 424 kilomètres d’autonomie, ne coûte que 0,416 €/km. Elle s’impose comme la voiture la moins chère à l’usage du classement. Les Golf avec moteur thermique s’imposent par contre comme les voitures les plus chères de la sélection.



Surtout, la Volkswagen ID.3 est moins chère à l’usage que ses principales concurrentes sur le marché de l’électrique. Par exemple, la voiture allemande est moins coûteuse après 5 ans de route que la Hyundai Ioniq Elektro Style (0,461 €/km) et la Nissan Leaf e+ (0,474 €/km). De son côté, la Tesla Model 3 Standard Range Plus s’impose parmi les modèles les plus chers du classement, avec 0,525 €/km.



Après il faut tempérer les propos et jugements sur ce sujet car la Tesla Model 3 reste la voiture électrique (de ce classement) avec le plus de technologies embarquées, et la plus agréable à conduire en matière de voiture électrique avec un châssis plus affûté et une meilleure autonomie.



